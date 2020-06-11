Yıllık milyarlarca dolarlık döviz girdisinin yanı sıra binlerce kişiye sağladığı istihdam olanağıyla önemli bir misyon üstlenen halıcılar, koronavirüs salgını nedeniyle ihracattaki gerilemeyi telafi etmenin peşinde.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, sektör olarak koronavirüs sürecinde önemli tedbirler aldıklarını ve Bakanlığın açıkladığı tüm önlemlerin yerine getirildiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Bölge genelindeki hemen hemen tüm fabrikalarda tedbirlerin üst seviyede olduğunu belirten Kaplan, şöyle konuştu:

"Personelimiz fabrikaya girerken kabinden geçiyor, ateşi ölçülüyor. Bunlar Bakanlığın istediği tedbirlerden bazıları. Ama biz bunlarla sınırlı kalmadık, sektör olarak yeni tedbirleri de hayata geçirdik. Mesela mescitlerdeki zemin halılarını kaldırdık, herkese seccade verdik ve ibadetini yapmak isteyen herkes kendi seccadesini kullanıyor. Tüm firmalarımızda bu tedbirler var."

[Fotoğraf: AA]

Ahmet Kaplan, halı fabrikalarının sosyal mesafe konusunda da önemli bir avantajının olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"İşletme sahalarımız çok geniş. Metrekareye düşen insan sayımız çok az. Yani insanlar arasındaki mesafe 8-10 metreyi buluyor. Dolayısıyla sosyal mesafe konusunda işletme içerisinde herhangi bir sorun olmuyor. Sadece yemekhane gibi ortak alanlarda sorun olabilirdi. Biz de bu alanları Bakanlığın talimatına göre yeniden düzenledik."