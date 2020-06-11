Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, kamuda çalışan sayısı ocak-mart döneminde 4 milyon 698 bin 941'i buldu. Bu sayı geçen yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 517 bin 82 kişi olarak kayıtlara geçmişti. Böylece kamuda istihdam edilen kişi sayısı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4 artmış oldu.

Kamuda çalışan personelin 2 milyon 942 bin 904'ünün kadrolu, 455 bin 50'sinin sözleşmeli, 1 milyon 144 bin 400'ünün sürekli işçi, 51 bin 80'inin geçici işçi, 105 bin 507'sinin diğer kategorilerde olduğu görüldü.

Kamuda çalışan personelin alt dağılımı incelendiğinde, burada istihdam edilenlerin yüzde 66,1'ine karşılık gelen 3 milyon 104 bin 952 kişinin genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde çalıştığı belirlendi. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyon 965 bin 30 kişi görev yapıyordu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde, geçen yılın ilk çeyreğinde 279 bin 163 kişi istihdam edilirken, bu yılın ilk çeyreğinde sayı 7 bin 249 artışla 286 bin 412'ye ulaştı.

Sosyal güvenlik kurumlarında çalışan sayısı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 750 kişi artarak 42 bin 882'ye çıktı.

Aynı dönemde özel bütçeli diğer idarelerde çalışan sayısı 2 bin 286 kişi azalışla 100 bin 414'e, diğer kamu idarelerindeki personel sayısı da 107 kişi azalışla 7 bin 316'ya geriledi.

Kamu bankalarının personel sayısında artış

İller Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank, Kalkınma ve Yatırım, Vakıflar Bankasından oluşan kamu sermayeli bankalarda ocak-mart döneminde 63 bin 661 kişi görev yaptı. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 46 bin 975 kişi seviyesindeydi. Bu artışta 2019'un sonunda Vakıflar Bankasının kamu bankası kapsamına dahil edilmesi etkili oldu.

Belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam oranı aynı dönemde yüzde 9,31 artışla 454 bin 94'ten 496 bin 388'e yükseldi.

İl özel idarelerinde 2019'un ilk çeyreğinde 13 bin 784 kişi istihdam edilirken, bu yılın ilk çeyreğinde sayı 1008 kişi azalarak 12 bin 776'ya geriledi.