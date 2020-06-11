Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman köylülerine sağlanan desteklere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Dairesinin, buralarda yaşayan köylülerin durumlarının ekonomik ve sosyal yönden iyileştirilmesi ve gelişimlerinin sağlanması amacıyla 1974'te kurulduğunu ifade eden Karacabey, kurumun köylülerin yerinde istihdamının sağlanması ve gelirlerinin artırılması için çeşitli kredi destekleri verdiğini söyledi.

Karacabey, Türkiye'de 22 bin 94 orman köyünde, yaklaşık 7 milyon köylünün yaşadığı bilgisini vererek, ORKÖY kapsamında sağlanan desteklerle köylünün yaşam konforunun artırılmasını ve köyden kente göçün önlenmesini hedeflediklerini bildirdi.

ORKÖY faaliyetlerinin ferdi destekler ve kooperatif destekleri olmak üzere iki başlık altında toplandığını aktaran Karacabey, ferdi desteklerle orman köylüsünün refah seviyesini iyileştirmenin, odunun yakacak olarak kullanımını azaltmanın ve istihdam oluşturarak gelir elde etmelerinin amaçladığını dile getirdi.

Karacabey, ferdi desteklerin sosyal ve ekonomik maksatlı sağlandığını vurgulayarak, "Sosyal amaçlı olanlar, dam örtülüğü, kalorifer sistemi, güneş enerjisi sistemi gibi orman köylümüzün refah seviyesini iyileştirmeye yöneliktir. Bu destekler faizsiz olup, yapılan harcama tutarının yüzde 20'si hibedir." diye konuştu.

Ekonomik amaçlı olarak süt koyunculuğu, süt sığırcılığı ve seracılık gibi alanlarda gelir artırıcı kredi verdiklerine dikkati çeken Karacabey, bu kapsamda hayvancılık ve fenni arıcılık desteklerinin faizsiz olduğunu, seracılık, bağcılık, bodur meyvecilik ve kültür mantarcılığı gibi türlerde yıllık faiz oranının yüzde 1,2857 olarak belirlendiğini kaydetti.

Karacabey, orman köyünde kurulmuş tarımsal kalkınma kooperatiflerinin de proje bazında desteklendiğini belirterek, "Bu desteklerle kooperatif ortaklarının gelir seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Bunda da yıllık faiz oranı yüzde 1,2857'dir. Kooperatiflere, yeni yatırım, modernizasyon, genişletme ve işletme sermayesi projeleri kapsamında destek verilmektedir." ifadelerini kullandı.

COVID-19 gölgesinde 20 milyon lira destek

Karacabey, söz konusu kesime ORKÖY desteği kapsamında geçen yıl 200 milyon lira kredi desteği verildiğini, bu yılın geride kalan 5 aylık döneminde ise yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgının etkileri henüz hedeflenen noktaya gelinmediğini bildirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları ve sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle orman köylülerinin talepleri doğrultusunda ve hak sahiplerinin tespiti amacıyla gerçekleştirilmesi öngörülen toplantıların yapılamadığına dikkati çeken Karacabey, buna karşın yeni normalleşme dönemiyle birlikte bu aydan itibaren çalışmaların hızlandırıldığını söyledi.

Bekir Karacabey, "2020 yılının ilk 5 ayında orman köylülerimize 20 milyon liralık kredi desteği sağlandı. Haziran ayı itibarıyla yeni normalleşme kararları kapsamında çalışmaların yoğunlaştırılmasıyla orman köylülerimizin desteklenmesi amacıyla programlanan 202 milyon liralık yıl sonu hedefine ulaşılacaktır. Kurum olarak bu yönde çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.