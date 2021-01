Koronavirüs döneminde alışverişler internete kaydı. Bu da güvenli alışverişi yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar siber dolandırıcıların tuzağına düşmemek için alışveriş yapılacak sitenin sahte olmadığından emin olunması gerektiğini vurguluyor. Bu nedenle bilinirliği ve güvenilirliği yüksek sitelerden alışveriş yapmak önemli.

'SSL sertifikası ve akıllı kilit işareti kontrol edilmeli'

Sitenin SSL sertifikasına sahip olduğuna da dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Siber Güvenlik Uzmanı Mahir Yüksel, "Tarayıcı barında https ibaresini taşımalı ve akıllı kilit işareti olmalı. Web sitesinde kötü tasarım kullanılan bozuk dil sıradışı iletişim bilgileri yer alıyor mu? Ürünler hizmetler ve servisler hakkında abartılı yorumları var mı?Bunlara dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Alınacak ürünlerin ortalama fiyatlarını da bilmek gerekiyor. Piyasa fiyatının çok altında ürün satan sitelere şüpheyle yaklaşılmalı..

'Sanal karta alışveriş miktarı kadar limit tanımlamalı'

Mahir Yüksel bir diğer önemli konunun da ödeme güvenliği olduğunu belirterek, "Her bir alışveriş için özel oluşturduğunuz sanal kart olmalı. Her sanal kartın da limiti olmalı. Bir sanal kart oluşturdum, limiti tanımlayayım bu da yanlış. Her bir kart için o alışveriş kartı kadar limiti olması gerekiyor" diye konuştu.

Uzun şifreler daha güvenli

Parola harf, rakam ve işaretlerin yer aldığı en az 8 karakterden oluşmalı.

Uzmanlar uzun parolaların daha güvenli olduğunu aktarıyor.