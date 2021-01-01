İstihdam Kalkanı Programı, İstikrar ve Esnafa Destek Paketleri. Koronavirüsle mücadele sürecinde adımlar art arda geldi. Ekonomik ve toplumsal tedbirler hayata geçirildi.

Nakdi desteklerde öncelik ihtiyaç sahibi ailelere ve dar gelirli çalışanlara tanındı.

Kısa çalışma ödeneğine 23 milyar lira aktarıldı

Bu çerçevede, kademe kademe 6 milyon haneye biner lira nakit desteği verildi. 3,5 milyonu aşkın çalışana 23 milyar lira kısa çalışma ödeneği aktarıldı. 2 milyon çalışana 6,5 milyar lira nakdi ücret desteği sağlandı. Sigorta primlerinde 2,5 milyar lira mahsuplaşma yapıldı. Esnafa yönelik 5 milyar liralık destek paketi açıklandı.

Kira ve hibe desteği

Kira yardımının yanısıra salgından etkilenen iş yerlerine 3 ay süreyle verilecek biner liralık hibe desteği de başladı.

Ayrıca ihracatçıya 3 milyar liranın üzerinde destek ödemesi yapıldı. Türkiye bu süreçte 156 ülke ve 11 uluslararası kuruluşa da yardım gönderdi.