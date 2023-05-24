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Ekonomi
AA 24.05.2023 10:32

Güven endeksi mayısta perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi

Güven endeksi mayısta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,6 azalırken perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 4,3 arttı.

Güven endeksi mayısta perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayısta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,6 azaldı. Endeks, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 ve inşaat sektöründe yüzde 4,3 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi nisanda 118,1 iken mayısta 117,4 değerine geriledi.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,8, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,2 artarken, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 3,6 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi nisanda 116,2 iken bu ay 116,7'ye yükseldi.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,2 ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3 artarken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,4 azalış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 88,4 iken bu ay 92,2'ye çıktı.

İnşaat sektöründe geçen aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 2,9 ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 5,5 artış oldu.

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