İngiltere'de enflasyon nisanda beklenenden az geriledi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede martta yüzde 10,1 olan enflasyon nisanda yüzde 8,7'ye düştü. Beklenti, nisanda enflasyonun yüzde 8,2'ye ineceği yönündeydi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise nisan enflasyonunu yüzde 8,4 olarak öngörmüştü.

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki gevşeme enflasyonda nisanda kaydedilen düşüşe 1,42 puan katkı sağladı.

Gıda fiyatlarının nisanda da artmaya devam etmesi ise enflasyonun yüksek kalmasına yol açtı. Gıda enflasyonu nisanda yüzde 19,1 ile marttaki yüzde 19,2 seviyesine göre kısıtlı oranda yavaşladı.

Öte yandan, enerji ve gıda fiyatları hariç yıllık enflasyon marttaki yüzde 6,2 seviyesinden nisanda yüzde 6,8'e çıkarak, Mart 1992'den beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

İngiltere'de enflasyon Ekim 2022'de yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

BoE enflasyonu yüzde 2'ye çekme hedefi kapsamında 11 Mayıs'ta üst üste 12'inci kez artışa giderek faizi yüzde 4,25'ten yüzde 4,50'ye yükseltmişti.

Bu arada, nisan ayı enflasyon rakamı, BoE'nin faiz oranlarını yeniden yükseltmek zorunda kalacağına yönelik beklentileri güçlendirdi. Nisan verisinin açıklanmasının ardından sterlin, dolar ve euro karşısında değer kazandı.