Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan pazarı Türkiye'den getirilecek ilaçlara açıldı
[Fotoğraf: Getty Images]
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin ilaç pazarının Türkiye'den getirilecek ilaçlara açılmasıyla ilgili kararnameyi imzaladı.
Garibaşvili, Tiflis'te Bakanlar Kurulu toplantısının başlangıcında yaptığı konuşmada, geçen hafta ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve kaliteli ilaçların ülkeye getirilmesi yönünde Türkiye'den ilaç almaya karar verdiklerini açıkladığını hatırlattı.
Gürcistan Başbakanı, "Hükümet kararnamesini bugün imzaladık, dolayısıyla artık Türkiye'den yüksek kaliteli GMP standartlarında ilaçlar ithal edilecek." ifadesini kullandı.
Etiketler: Gürcistan
Son Haberler
- 11:13
- 11:14
- 10:57
- 11:00
- 10:52
Sıradaki Haber
Kısa vadeli dış borç stoku 124,1 milyar dolar oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz