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Ekonomi
AA 14.05.2025 10:44

Güneydoğu'nun hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı yüzde 9,9 arttı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri üyeleri, yılın ilk 4 ayında yaklaşık 1,2 milyar dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirdi.

Güneydoğu'nun hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı yüzde 9,9 arttı
[Arşiv, AA]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu'da hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yılın ilk 4 ayında 165 ülke ve serbest bölgeye 1 milyon 516 bin 562 ton ürün gönderdi.

Bu ihracat karşılığında 1 milyar 189 milyon 740 bin dolar gelir elde eden sektör, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artırdı.

Ayçiçek yağı ihracatında bölgenin payı yüzde 54,9

Türkiye'nin 366 milyon dolarlık ayçiçek yağı ihracatının 201 milyon dolara denk gelen yüzde 54,9'luk kısmı Güneydoğu Anadolu'dan ihraç edilirken, Türkiye'nin 288,5 milyon dolarlık makarna ihracatında bölgenin payı 195,5 milyon dolar ile yüzde 67,7 oldu.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, son dönemde tarım politikalarında yapılan köklü değişikliklerin, stratejik ürünlerde planlı üretim dönemine geçilmesi açısından son derece olumlu gelişmeler olduğunu kaydetti.

Güneydoğu Anadolu'nun Türkiye'nin özellikle makarnalık buğday üretiminde sahip olduğu kalite avantajı ile bu planlamada kritik rol üstlendiğine değinen Kadooğlu, "Buğday üretiminde yaşanan ekim alanı artışı memnuniyet verici olmakla birlikte, küresel iklim değişikliklerinin etkisiyle karşı karşıya kalınan verim kayıplarına karşı tedbirler alınması gerekli. Özellikle son dönemde gözlenen kuraklık ve ekstrem sıcaklık dalgalarının verim üzerindeki olumsuz etkileri, adaptasyonu yüksek çeşitlerin kullanımını ve tarımsal inovasyonları daha kritik hale getiriyor" dedi.

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat İhracat
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