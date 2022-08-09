Sektör temsilcileriyle bir araya gelen Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Celal Kadooğlu, yazılı açıklamasında, hububat ve bakliyat sektöründen temmuzda bölgeden 284 milyon 401 bin dolar, 7 aylık süreçte ise 1 milyar 951 milyon 96 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

166 ülkeye ihracat

Kadooğlu, tahıl koridorundaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"2022 yılının 7 aylık sürecinde bölgemizde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 33,3 artışla 1 milyar 951 milyon 96 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken Temmuz 2022 döneminde ise yine bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,2’lik bir artışla 284 milyon 401 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu süreçte toplam 166 ülkeye Anadolu'nun bereketli topraklarından elde ettiğimiz ürünlerin yanı sıra dahilde işleme kapsamında ithal ederek işlediğimiz ürünlerin ihracatı yapılmıştır."

En fazla ihracatın ise Orta Doğu, Afrika ve Amerika ülkelerine gerçekleştirildiğini ifade eden Kadooğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden en fazla ihraç edilen ürünün makarna olduğunu, bunu da bitkisel yağlar ve unun takip ettiğini de sözlerine ekledi.