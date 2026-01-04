Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı 2025'te 12 milyar dolara ulaştı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, bölgenin 2025 genelinde toplam ihracatı yüzde 2,7 artış ile 12 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, küresel ekonomide hareketli bir yıl geçmesine rağmen bölge ihracatçısının üretim gücünden ödün vermeden rekabetçi duruşunu sürdürdüğünü belirtti.

Kileci, ihracatçıların rekabet gücünü artıracak her türlü çalışmanın destekçisi olacaklarını vurgulayarak, "Yeni pazarlarda yeni ürünlerle doğru zamanda ve doğru fiyatla alıcılarımızın karşısında olacağız." ifadesini kullandı.

Yapacakları sektörel faaliyetlere değinen Kileci, "Güneydoğu Anadolu ihracatçısı, üretimden vazgeçmeyen, krizlere karşı dirençli yapısıyla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de birlik ve beraberlik içinde daha güçlü başarılara imza atacağımıza inanıyorum." görüşünü paylaştı.