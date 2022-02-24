Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar değişikliğinin önemine dikkat çekildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik yatırımların halihazırda genel teşvik sistemi çerçevesinde desteklendiğini söyledi.

Yeni kararla mevzuatta değişikliğe gidildiğini anlatan Varank, "Bu değişiklikle lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüyle sınırlı olmak kaydıyla güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik yatırımların faiz veya kar payı desteği hariç olmak üzere en az 4'üncü Bölge'deki desteklerden yararlanmasının önünü açıyoruz. Yatırımcılar, yatırımın bulunduğu yere bağlı olarak 5 ve 6'ncı Bölge teşviklerinden de faydalanabilecek" dedi.

Sigorta primi ve vergi indirimi desteği

Bakan Varank, bu yeni düzenlemeyle yatırımcılar için KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetine ilave olarak vergi indirimi getirdiklerine dikkat çekerek, yatırımcıların sigorta primi işveren hissesi desteğinden de faydalanabileceğini vurguladı.

Yapılan bu revizyonla firmaların kendileri için ihtiyaç duydukları elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından temin etmelerinin daha cazip hale geldiğini söyleyen Varank, şöyle konuştu:

"Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum çerçevesinde bu kararı aldık. Desteklerimizle ülkemizin alternatif enerji kaynaklarından daha fazla faydalanmasına ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlamış olacağız.Bu desteklerimizle hem karbon salımı azalacak hem de enerji maliyetleri düşecek. Böylece, yatırımcılarımızın rekabet gücü artacak."

Elektrikli ve hibrit ticari araç üretimine ilave teşvik

Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli bir kapasitede otomobil üretimi yapan tesislere tanınan gümrük vergisiz otomobil ithal etme hakkı, elektrikli ve hibrit ticari araç üreticilerinin yapacakları ilave yatırımlar için de genişletilecek.

Yeni nesil elektrikli ve hibrit araç üretimlerine dönük yatırımlar hız kazanacak.

Demir çelik sektörünün önemli girdilerinden olan ferro-krom üretimine dönük yatırımların 1, 2 ve 3'üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4'üncü Bölge desteklerinden yararlanması sağlanacak.

Bu sayede, bölgelerdeki madenlerin ekonomiye kazandırılmasının önü açılacak.