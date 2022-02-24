"EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı" ATO Congresium'da küresel düzenlemelere hızlı ve doğru şekilde hazırlanmak amacıyla yapılacak.

Zirve, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Borsası, organize sanayi bölgeleri, KOBİ'ler, yeşil finansman projeleriyle bankalar, üniversiteler ve pek çok kurumun desteğiyle gerçekleştirilecek.

Karbon nötr olarak düzenlenecek zirveye, devlet başkanları, kamu kurumu temsilcileri, 20'yi aşkın uluslararası kurum ve kuruluş, 30'dan fazla üniversiteden akademisyen, iyi örnek uygulamalarıyla belediyeler, organize sanayi bölgeleri, teknokentler ve sektör temsilcileri katılım sağlayacak.

25 binden fazla ziyaretçi bekleniyor

Zirveye 25 binin üzerinde ziyaretçi beklenirken, etkinlikte "Ekonomi ve İklim Değişikliği" temalı Fuar ve İklim Müzesi kurulacak.

Etkinlik, iklim değişikliğiyle mücadele ve ekonomiye etkisinin en aza indirilmesi için ortak akıl oluşturmaya yönelik atılacak önemli bir adım olacak.

Ankara Ticaret Odası (ATO) öncülüğünde yapılacak zirvede iklim değişikliğiyle mücadele konusunda halkı bilinçlendirmenin yanı sıra çevre, işletmeler ve milli ekonominin geleceği açısından fikir alışverişi yapılacak ve çözüm önerileri sunulacak.