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Ekonomi
AA 19.04.2025 11:38

Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına düzenleme

Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve panel taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri için yatırım tamamlanma vizesi son müracaat tarihi, başvurunun 28 Şubat 2025'ten önce yapıldığının kanıtlanması halinde, 31 Mayıs olarak uygulanacak.

Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına düzenleme
[Fotograf: AA]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve panel taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri için yatırım tamamlanma vizesi son müracaat tarihi 28 Şubat olarak belirlenmişti.

Yeni düzenlemeyle, söz konusu tarihten önce tanımlanan yatırım tamamlama vizesi son müracaat tarihi, bu tarihten önce düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri için, yatırımın tamamlanmasına yönelik gerekli izin, onay, kabul işlemleri için anılan tarihten önce ilgili kamu kurum ve kuruluşları ya da kamu lisansı altında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerine başvuru yapıldığının kanıtlanması halinde 31 Mayıs 2025 olarak uygulanacak.​​​​​​​ 

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Yenilenebilir Enerji Güneş Enerjisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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