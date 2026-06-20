Gümrük Muhafaza'dan zehir tacirlerine ağır darbe

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ekiplerce narkotik suçlarla mücadele kapsamında, Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, çok sayıda kaçak ilaç ve uyuşturucu maddenin el geçirildiği belirtildi.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonlara işaret edilen açıklamada, operasyonların Türkiye'nin ekonomik güvenliğinin korunması, halk sağlığının muhafaza edilmesi ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli sonuçlar ortaya koyduğu vurgulandı.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda, Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteyner şüpheli bulunduğu ve detaylı kontrole tabi tutulduğu aktarılan açıklamada, incelemelerde konteyner içinde beyan harici 9 tonu aşan ağırlıkta 12 milyon 400 bin "tramadol" etken maddeli ilacın tespit edildiğinin altı çizildi.

İkinci operasyonda narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen saha çalışmaları sonucuna dikkat çekilen açıklamada, bu çerçevede "pregabalin" içeren, 3 tonu aşan ağırlıkta 1 milyon 750 bin ilaç cinsi eşyanın ele geçirildiği kaydedildi.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 273 kilo uyuşturucuya el konuldu

Gümrükler Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgi verilen açıklamada, bu kapsamda İran'dan gelen bir tırın risk analizi ve kontroller kapsamında şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildiği bildirildi.

X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, aracın detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındığı belirtilen açıklamada, "Leo" ve "Cunda" isimli narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda, 273 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu maddeye el konulduğu aktarıldı.

Açıklamada, operasyonlara ilişkin soruşturmaların Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürüldüğü ifade edildi.

"Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, bu doğrultudaki kararlı mücadelesini sürdürecek"

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, Türkiye'nin sınır kapılarında ve limanlarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar, toplum sağlığının korunması, gençlerimizin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, haksız rekabetin önlenmesi, terörizmin finansmanı ve kara para aklama faaliyetlerinin engellenmesi ile suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması açısından büyük önem taşımaktadır. Terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefi başta olmak üzere, uluslararası suç örgütlerinin finans kaynağı olan kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretiyle mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirleyen Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, bu doğrultudaki kararlı mücadelesini sürdürecektir."