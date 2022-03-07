Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 913 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,3 artışla 900,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 1,4 değer kazancıyla 913 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.498 lira, Cumhuriyet altını da 6.097 liradan satılıyor.

Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 2.000 doları test eden altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1 değer kazancıyla 1.990 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ve yaptırımların emtia fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydederek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Başta petrol, buğday ve altın olmak üzere yükselen emtia fiyatları, özellikle salgın sonrası merkez bankaları için enflasyon kaynaklı tedirginlikleri artırdı.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri tarafından yapılan yönlendirmeler sonrası ilk faiz artırımının bu ayki toplantıda yapılacağı kesinleşirken, daha önce faiz konusunda şahinleşen Fed'in, savaşın seyrine göre, gelecek aylara yönelik stratejisini değiştirebileceği görüşlerinin de ağırlık kazanması ile küresel piyasalarda "güvenli liman" olarak nitelendirilen altına olan talebin güçlendiği görülüyor.

Bu hafta Fed yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile makroekonomik verilerin de takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.960 doların destek, 2.015 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 913 lira 30 kuruşken satışı ise 913 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.473 lira satış fiyatı 1.498 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 7 Mart güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.990,31 dolar

Satış: 1.990,50 dolar

Gram

Alış:913,30 lira

Satış: 913,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.473,57 lira

Satış: 1.498,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.016,00 lira

Satış: 6.097,00 lira