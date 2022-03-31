Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 910 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,65 artışla 912,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 910 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.493 lira, Cumhuriyet1 altını da 6.100 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,68 değer kazanarak günü 1.932,6 dolardan tamamlayana altının ons fiyatı, şu dakikalarda yatay seyrediyor.

Analistler, yatırımcıların Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist kaygılar paralelinde ekonomik görünümü yeniden değerlendirmesi ile emtia piyasalarında oynaklığın arttığını söyledi.

Rusya ve Ukrayna yetkililerinin açıklamaları ve bölgeden gelen haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki seyrin de izlenmesi gerektiğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 910 lira 30 kuruşken satışı ise 910 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.476 lira satış fiyatı 1.493 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 31 Mart güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.932,31 dolar

Satış: 1.932,50 dolar

Gram

Alış: 910,30 lira

Satış: 910,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.476,57 lira

Satış: 1.493,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.046,00 lira

Satış: 6.100,00 lira