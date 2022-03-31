Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 14,65 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 14,6552'den tamamladı.

31 Mart güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla dünkü kapanışın hemen altında 14,6480 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 16,3490'dan, sterlin/TL yatay seyirle 19,2470'ten satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 97,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi de yatay seyirle 1,1160'tan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin iyimserliğin doları diğer para birimleri karşısında baskılamaya devam ettiğini ifade ederek, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Yurt içinde bugün açıklanan verilere göre, dış ticaret dengesi şubatta 7,9 milyar dolar açık verdi.

Bugün ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile kişisel gelir ve giderler verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97,5 seviyesinin önemli destek olduğunu belirtti.