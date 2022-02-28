Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 848 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,1 düşüşle 838,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün saat 10.45 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 848 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.395 lira, Cumhuriyet altını da 5.695 liradan satılıyor.

Geçtiğimiz hafta, son 17 ayın zirvesi olan 1.974 doları görmesinin ardından düşüşe geçen ons altın cuma günü, yüzde 0,5 azalışla 1.888,4 dolardan kapanış yapmıştı. Altının ons fiyatı yeni haftaya yükselişle başlayarak, şu dakikalarda yüzde 0,6 artışla 1.899 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının maliyetleri gün geçtikçe artarken, belirsizlikler nedeniyle küresel piyasalarda "güvenli liman" olarak nitelendirilen altın ve dolar talebinin güçlendiği görülüyor.

Hafta sonu batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası ve ülkenin önemli bankalarının uluslararası para transferi SWIFT sisteminden çıkarılması konusunda anlaşırken, Avrupa Birliği (AB) de bugün, Rusya Merkez Bankası'nın rezerv ve varlıklarının yönetimi ile ilgili işlemleri yasaklama kararı aldı.

Analistler, Rusya'nın trilyonlarca dolarlık işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların SWIFT sisteminin dışında kalmasının başta Rusya ekonomisi için oldukça negatif sonuçları olmasının beklendiğini kaydederek, bu kuruluşların yurt dışındaki ortaklıklarının da büyük zarar görmesinin ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise bugün Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını açıkladı.

Bugün, ABD'de toptan eşya stokları ve Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı ocakta 10,3 milyar dolar olurken, 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla yıllık yüzde 9,1 artış göstererek beklentileri aştı.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 848 lira 30 kuruşken satışı ise 848 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.376 lira satış fiyatı 1.395 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 28 Şubat güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.899,31 dolar

Satış: 1.899,50 dolar

Gram

Alış: 848,30 lira

Satış: 848,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.376,57 lira

Satış: 1.395,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 5.638,00 lira

Satış: 5.695,00 lira