Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 2 Mart 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,943 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 2 Mart’ta gram altın 877 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022... 2 Mart 2022 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 877 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,3 artışla 869,6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,9 değer kazancıyla 877 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.441 lira, Cumhuriyet altını da 5.870 liradan satılıyor.
Rusya-Ukrayna savaşının şiddetlenmesiyle birlikte artan risk algısı sonrası 1.950 doların üzerini test eden altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 1.943 dolardan işlem görüyor.
Analistler, jeopolitik risklerin ekonomi üzerinde etkisinin arttığını kaydederek, emtia fiyatlarında da bu etkinin görüldüğünü ifade etti.
Öte yandan, dün tahvil piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamalar ortadan kalkarken, bugün itibarıyla yüzde 92 ihtimalle Fed'in 25 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.
Bugün, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, Yarıyıllık Para Politikası Raporu'nu sunması planlanan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 877 lira 30 kuruşken satışı ise 877 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.423 lira satış fiyatı 1.441 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 2 Mart güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.943,31 dolar
Satış: 1.943,50 dolar
Gram
Alış: 877,30 lira
Satış: 877,50 lira
Çeyrek
Alış: 1.423,57 lira
Satış: 1.441,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 5.836,00 lira
Satış: 5.870,00 lira
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