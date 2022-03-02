Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,06 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 13,9019'dan tamamladı.

2 Mart güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 14,0590 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,81 artışla 15,6070'ten, sterlin/TL yüzde 0,92 yükselişle 18,6940'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 97,6 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 azalışla 1,1095'ten alıcı buluyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın risk algısını artırarak güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini bildirdi.

Buna göre, dün tahvil piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamalar ortadan kalkarken, bugün itibarıyla yüzde 92 ihtimalle Fed'in 25 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor. Şubat ayında tahvil piyasalarında Fed'in 7 faiz artışına gideceği öngörülürken, dünkü gelişmeler sonrası tahminler bu sene 5 faiz artışına gidileceği şeklinde güncellendi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün artan talebin etkisiyle yüzde 1,68'le 14 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından yüzde 1,71 seviyesinde dengelendi.

Yüksek risk algısı sonrası dün yüzde 1,86 değer kazanarak 1.946 dolara çıkan altının ons fiyatı şu sıralarda 1.944 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı dün yaklaşık 8 dolar artmasının ardından bugün de yüzde 6 değer kazancıyla Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviye olan 112 dolar sınırına çıktı.

Bugün, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, Yarıyıllık Para Politikası Raporu'nu sunması planlanan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, veri gündeminde ise Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını söyledi.