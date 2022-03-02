İTO yaptığı yazılı açıklamayla, şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 116'sının perakende fiyatı artarken, 35 ürünün fiyatı düştü, 91 ürünün fiyatı ise değişmedi.

En çok karnabaharın fiyatı yükseldi

Şubat ayında yaş, kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan karnabahar fiyatı yüzde 106,86 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 81,36 ile kabak, yüzde 54,40 ile domates, yüzde 51,02 ile kıvırcık salata, yüzde 50,66 ile maydanoz ve yüzde 47,98 ile salatalık olarak sıralandı.

Battaniye fiyatı yüzde 13,63 ucuzladı

2022 Şubat ayında ev eşyası harcamaları grubunda yer alan battaniye fiyatı yüzde 13,63 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 12,75 ile çarşaf, yüzde 8,97 ile yorgan, giyim harcamaları grubundan yüzde 5,13 ile ceket-çocuk, gıda harcamaları grubundan yüzde 3,89 ile süt olarak açıklandı.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

2022 Şubat

Mevsimsel Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%)

Karnabahar 106,86

Kıvırcık Salata 51,02

Maydanoz 50,66

Ispanak 37,08

Yeşil Soğan 33,98

Turp 31,78

Limon 28,81

Havuç 25,88

Lahana 25,83

Mandalina 17,89

Pırasa 16,6

Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%)

Kabak 81,36

Domates 54,4

Salatalık 47,98

Sivri Biber 37,52

İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler Aylık Yüzde Değişim (%)

İlaçlar 37,2

Mektup Gönderim Ücreti 25

Çelik Mutfak Eşyası 24,78

Çikolata 22,12

Benzin 19,27

Bisküvi 18,39

Ekmek 16,97

Tıraş Bıçağı 16,15

Battaniye -13,63

Çarşaf -12,75

Yorgan -8,97

Ceket-Çocuk -5,13

Süt -3,89

Süveter-Çocuk -3,49

Manto -3,36

Elbise-Kadın -3,22

Kahve -3,14