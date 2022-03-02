Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 06:58Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Boeing, Rus hava yolu şirketlerine desteği askıya aldı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'li havacılık şirketi Boeing, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından, Rus hava yolu şirketleri için parça, bakım ve teknik desteğini askıya aldığını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Çatışma devam ederken, ekiplerimiz bölgedeki takım arkadaşlarımızın güvenliğini sağlamaya odaklanmış durumda." ifadesi kullanıldı.
Açıklama, Boeing'in Moskova Eğitim Kampüsü'ndeki operasyonları duraklattığını ve Kiev'deki ofisini geçici olarak kapattığını duyurmasından bir gün sonra geldi.
Dünya genelinde birçok büyük firma, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya karşı yeni adımlarını açıklıyor.
Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapattıklarını duyurdu.
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