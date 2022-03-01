Apple, Rusya'da internet üzerinden satışlarını durdurdu. Rusya'da ne Apple Watch ne iPhone ne de Macbook satın almak artık mümkün değil.

Benzer bir açıklamada Nike'tan geldi. Ünlü spor mağazası da Rusya'da olan satışlarını durdurdu.

BMW üretimi askıya aldı

Alman lüks otomobil üreticisi BMW, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimi durduracağını açıkladı.

BMW'den yapılan açıklamada, şirketin Ukrayna’ya yönelik "saldırganlığı" kınadığı ve gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiği bilgisi paylaşıldı.

"Mevcut jeopolitik durum nedeniyle, bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına yönelik yerel üretimimizi ve ihracatımızı durduracağız." ifadesine yer verilen açıklamada, Almanya’nın ve Avrupa Birliği'nin Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımlarının tedarik zincirinde aksaklıklara yol açması ve bunun da bazı fabrikalarda üretimi etkilemesinin beklendiği vurgulandı.

ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle, ülkeye yönelik kapsamlı ekonomik yaptırımlar yürürlüğe koymuştu.

Russia Today ve Sputnik'e erişim kısıtlaması

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta şirketi de, Rus devlet medya kuruluşları Russia Today ve Sputnik'e Avrupa Birliği genelinde erişimi kısıtlama kararı aldı.