Meta yöneticileri, hükümete bağlı Rus medyasının ana Facebook akışında sıralamasının düşürüldüğünü ve artık sosyal ağda herhangi bir yerde algoritmik olarak tavsiye edilmediğini söyledi.

Yöneticiler, Instagram'ın ayrıca Rus devlet medyasının tüm tavsiyelerini küresel olarak engelleme sürecinde olduğunu ve Rus hükümetinin etkisi altındaki satış noktalarına bağlantıların her iki uygulamada da etiketleneceğini de sözlerine ekledi.

3/ Links: We have also begun to demote posts with links to Russian state-controlled media websites on Facebook. In the days ahead, we will label these links so people who do see them will have context before clicking or sharing. We plan to take similar steps on Instagram as well. pic.twitter.com/CPgVLy1dP0 — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) March 1, 2022

Rus devlet medyasının kendi platformunda küresel olarak dağıtımını engellemek, Meta'nın ülkeye karşı sert bir tırmanışı ve belki de herhangi bir yerde devlet kontrolündeki medyaya karşı ilk kez böyle bir eylemde bulunuyor.

Facebook'un eski politika direktörü Katie Harbath, "Bunu resmi bir devlet medya kuruluşuna yapmak açısından emsalsiz, en azından bildiğim kadarıyla" dedi . "

Muhabirlerle yaptığı görüşmede Meta'nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, Rusya'nın yerel internet servis sağlayıcıları aracılığıyla hizmetlerini kısmaya yönelik hamlesinin özellikle Facebook ve Instagram'da videoların oynatılmasını engellediğini söyledi.