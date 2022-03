Meta yöneticileri, hükümete bağlı Rus medyasının ana Facebook akışında sıralamasının düşürüldüğünü ve artık sosyal ağda herhangi bir yerde algoritmik olarak tavsiye edilmediğini söyledi.

Yöneticiler, Instagram'ın ayrıca Rus devlet medyasının tüm tavsiyelerini küresel olarak engelleme sürecinde olduğunu ve Rus hükümetinin etkisi altındaki satış noktalarına bağlantıların her iki uygulamada da etiketleneceğini de sözlerine ekledi.

3/ Links: We have also begun to demote posts with links to Russian state-controlled media websites on Facebook. In the days ahead, we will label these links so people who do see them will have context before clicking or sharing. We plan to take similar steps on Instagram as well. pic.twitter.com/CPgVLy1dP0