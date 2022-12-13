Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 13 Aralık 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,788 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 13 Aralık'ta gram altın 1072 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022... 13 Aralık 2022 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.072 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,91 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.066,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 1.072 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.760 lira, Cumhuriyet altını da 7.150 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı dünkü yüzde 0,9'luk düşüşünün ardından şu sıralarda yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.788 dolardan işlem görüyor.
Analistler, yarınki ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.
ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerileyeceği öngörülüyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarınki toplantısında yüzde 77 ihtimalle politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.
Bugün veri gündeminde ayrıca Almanya'da ZEW endekslerinin yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 1072 lira 30 kuruşken satışı ise 1072 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.711 lira satış fiyatı 1.760 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 13 Aralık güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.788,31 dolar
Satış: 1.788,70 dolar
Gram
Alış: 1072,30 lira
Satış: 1072,50 lira
Çeyrek
Alış: 1.711,57 lira
Satış: 1.760,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 7.025,00 lira
Satış: 7.150,00 lira