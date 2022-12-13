Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.072 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,91 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.066,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 1.072 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.760 lira, Cumhuriyet altını da 7.150 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dünkü yüzde 0,9'luk düşüşünün ardından şu sıralarda yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.788 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yarınki ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerileyeceği öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarınki toplantısında yüzde 77 ihtimalle politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.

Bugün veri gündeminde ayrıca Almanya'da ZEW endekslerinin yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 1072 lira 30 kuruşken satışı ise 1072 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.711 lira satış fiyatı 1.760 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 13 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.788,31 dolar

Satış: 1.788,70 dolar

Gram

Alış: 1072,30 lira

Satış: 1072,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.711,57 lira

Satış: 1.760,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 7.025,00 lira

Satış: 7.150,00 lira