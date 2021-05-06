Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 480 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 477,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yükselişini üst üste 5. güne taşıyarak yeni güne de artışla başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 480 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 788 lira, Cumhuriyet altını da 3.220 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.794 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel enflasyon endişeleri ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşün altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,57 seviyesinde bulunuyor.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 479 lira 50 kuruşken satışı ise 479 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 783 lira satış fiyatı 788 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 6 Mayıs güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.794,31 dolar

Satış: 1.794,50 dolar

Gram

Alış: 479,50 lira

Satış: 479,80 lira

Çeyrek

Alış: 783,57 lira

Satış: 788,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.191,00 lira

Satış: 3.220,00 lira