Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 483,1 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 487,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 483,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 794 lira, Cumhuriyet altını da 3.243 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün test ettiği 1.810 dolar direncinden başlayan düşüşünü bugüne de taşıyarak, önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.793 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel bazda karışık gelen makro ekonomik verilerin, genişleyici para politikalarının bir süre daha uygulamada kalabileceği beklentisiyle risk iştahını artırdığını kaydederek, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Pfizer-BioNTech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına onay vermesiyle de kısmen azalan risk unsurlarının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 seviyesinin önemli destek olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 483 lira 30 kuruşken satışı ise 483 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 789 lira satış fiyatı 794 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 25 Ağustos güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.793,31 dolar

Satış: 1.793,50 dolar

Gram

Alış: 483,30 lira

Satış: 483,50 lira

Çeyrek

Alış: 789,57 lira

Satış: 794,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.207,00 lira

Satış: 3.243,00 lira