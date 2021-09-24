Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 499 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının onsundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,18 altında 491,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 499 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3.335 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.753 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Çinli emlak devi Evergrande'nin borç ödemelerine ilişkin devam eden belirsizlikler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesiyle küresel piyasalarda risk algısının arttığını belirterek, buna paralel altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışın, yurt içinde altın fiyatlarındaki yükselişin ivme kazanmasına neden olduğunu söyledi.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 8,85 seviyesinde bulunuyor.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve bazı Fed yetkililerinin açıklamalarında para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydeden analistler, veri gündeminde ise ABD'de yeni konut satışlarının öne çıktığını ifade etti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 499 lira 30 kuruşken satışı ise 499 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 810 lira satış fiyatı 815 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 24 Eylül güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.753,31 dolar

Satış: 1.753,50 dolar

Gram

Alış: 499,30 lira

Satış: 499,50 lira

Çeyrek

Alış: 810,57 lira

Satış: 815,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.293,00 lira

Satış: 3.335,00 lira