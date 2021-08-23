Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 23 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,786 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 23 Ağustos’ta gram altın 486 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 23 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 486,1 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 486,6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 486,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 799 lira, Cumhuriyet altını da 3.265 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.786 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, dolar endeksindeki gevşemenin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Teknik açıdan 1.790 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.760 doların ise destek konumunda olduğunu bildirdi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 486 lira 30 kuruşken satışı ise 486 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 794 lira satış fiyatı 799 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 23 Ağustos güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.786,31 dolar
Satış: 1.786,50 dolar
Gram
Alış: 486,30 lira
Satış: 486,50 lira
Çeyrek
Alış: 794,57 lira
Satış: 799,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.233,00 lira
Satış: 3.265,00 lira
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