Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 644 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,8 üzerinde 637,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 658,8 lira ile tarihi zirvesini görürken, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 643,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.056 lira, Cumhuriyet altını da 4.308 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 1.868 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon endişeleri ile törpülenen risk iştahının altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının rekor seviyeye yükselmesine neden olduğunu belirten analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararların, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 10,7210 seviyesinde bulunuyor.

Beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor. TCMB, önceki iki PPK toplantısında politika faizini toplam 300 baz puan indirerek yüzde 19'dan yüzde 16'ya düşürmüştü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 644 lira 30 kuruşken satışı ise 644 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1051 lira satış fiyatı 1056 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 18 Kasım güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.868,31 dolar

Satış: 1.868,50 dolar

Gram

Alış: 644,30 lira

Satış: 644,50 lira

Çeyrek

Alış: 1010,57 lira

Satış: 1015,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 4.273,00 lira

Satış: 4.308,00 lira