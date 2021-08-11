Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 11 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,731 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 11 Ağustos’ta gram altın 478 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 11 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 478,5 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 478,4 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 478,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 789 lira, Cumhuriyet altını da 3.223 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.731 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde altının ons fiyatının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydederek, veri sonrası oynaklığın artabileceğini belirtti.
Teknik açıdan 1.760 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.725 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 478 lira 30 kuruşken satışı ise 478 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 784 lira satış fiyatı 789 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 11 Ağustos güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.731,31 dolar
Satış: 1.731,50 dolar
Gram
Alış: 478,30 lira
Satış: 478,50 lira
Çeyrek
Alış: 784,57 lira
Satış: 789,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.193,00 lira
Satış: 3.223,00 lira