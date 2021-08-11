Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 8,61 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 8,5766 ve en yüksek 8,6717 seviyelerini gören dolar/TL, 5 işlem günü süren yükselişine son vererek yüzde 0,5'lik azalışla 8,6080'den kapandı.

Dolar/TL, bu sabah 8,5063 ile yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla 8,6070 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 10,0870'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 11,9010'dan satılıyor.

Dolar endeksi, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi yukarı yönlü hareketini 7'nci işlem güne taşırken, 93,156 ile yaklaşık 20 günün en yüksek seviyesini gördü. Avro/dolar paritesi ise dün 1,1710 ile 31 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,1'lik düşüşle 1,1708 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası patikasına rehberlik eden göstergelerden istihdamda alınan pozitif sinyallerin ardından gözlerin enflasyon verisine çevrildiğini belirterek, haziranda yüzde 5,4 artış kaydeden verinin temmuzda yüzde 5,3'e gerilemesinin beklendiğini ifade etti.

Veri sonrası Fed'in varlık alımlarının azaltılması için izlenecek takvime dair beklentilerin şekillenebileceğini, öngörülenin üzerinde gelen bir enflasyonun tapering takvimini öne çekerek "şahin" tutumu destekleyebileceğini aktaran analistler, bu durumun halihazırda güçlü dolara talebi daha da artırabileceğini söyledi.

11 Ağustos güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle: