Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 25,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 27,0, yakıtlarda yüzde 71,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 arttı.

İhracat birim değer endeksi 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 10,6 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 32,2 arttı



İhracat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 33,3, yakıtlarda yüzde 42,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 39,9 arttı.

İhracat miktar endeksi 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 53,8 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 24,2 arttı



İthalat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 14,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 57,8, yakıtlarda yüzde 54,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 20,1 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 25,6 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 11,7 arttı

İthalat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 29,9 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,8, yakıtlarda yüzde 49,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 22,9 arttı.

İthalat miktar endeksi 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 19,8 arttı.