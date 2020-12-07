Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 464,2 liradan işlem görüyor.

Cuma günü dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 461,3 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 464,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 761 lira, Cumhuriyet altını da 3.110 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.841 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dolar endeksindeki düşüş eğilimi ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerin varlık fiyatlarını etkilemeye devam edebileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 464 lira 10 kuruşken satışı ise 464 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 756 lira satış fiyatı 761 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 7 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.841,31 dolar

Satış: 1.841,50 dolar

Gram

Alış: 464,10 lira

Satış: 464,30 lira

Çeyrek

Alış: 756,57 lira

Satış: 761,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.083,00 lira

Satış: 3.110,00 lira