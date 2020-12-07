Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,85 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,7440, en yüksek 7,9182 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,8044'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,8530'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 9,5180'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 10,5100'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 90,9 seviyesinde, avro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,2117 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi verisinin takip edileceğini, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığı söyledi.

7 Aralık güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: