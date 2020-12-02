Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2020 fiyatı... 2 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,816 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 2 Aralık’ta gram altın 455 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020... 2 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 455,5 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 456,8 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 455,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 751 lira, Cumhuriyet altını da 3.050 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.816 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Teşvik haberleriyle birlikte dün dolar endeksi 91,1'e gerileyerek Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü.
Bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.840 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 455 lira 30 kuruşken satışı ise 455 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 746 lira satış fiyatı 751 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 2 Aralık güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.816,31 dolar
Satış: 1.816,50 dolar
Gram
Alış: 455,30 lira
Satış: 455,50 lira
Çeyrek
Alış: 746,57 lira
Satış: 751,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.023,00 lira
Satış: 3.050,00 lira
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