Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asya borsaları karışık seyretti
[Fotoğraf: Reuters]
Asya borsalarında, yatırımcıların "bekle-gör" politikasını benimsemesiyle karışık bir seyir izlendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalarak 3.449 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 artarak 2.676 puandan kapandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artışla 26.801 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 104,5 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 düşüşle 44.216 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,1 kayıpla 26.537 puanda seyrediyor.
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