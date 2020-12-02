Dün 48,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 47,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,67 azalışla 47,10 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 44,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki yükselişin küresel petrol piyasasında stok fazlası endişelerini artırması etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre beklentinin aksine yaklaşık 4,2 milyon varillik artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2,3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 47,23 ile 47,10 dolar aralığı direnç, 47,01 ile 46,90 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.