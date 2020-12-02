Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İhracat ve ithalat rakamları açıklandı
İhracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar, ithalat yüzde 16,07 artarak 21 milyar 158 milyon dolar oldu.
Rakamları değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemideki artış, AB'deki küçülme ve takvim etkisiyle ihracatta sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda Yeni Ekonomi Programı hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz. Büyüme ve ihracattaki olumlu gidişat, toparlanmanın sürdüğünü gösterirken Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendiriyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Son Haberler
- 11:09
- 11:03
- 11:04
- 10:53
- 10:52
Sıradaki Haber
PET cips ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz