Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
[Fotoğraf: AA]
Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 390 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 13.325 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen altında 6.385 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 5.566 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.132 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 21.959 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,2052 seviyesinden işlem görüyor.
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