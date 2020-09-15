Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 473 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 471 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 473 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 775 lira, Cumhuriyet altını da 3.167 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.963 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD-Çin ve AB-İngiltere arasında süregelen gerilimin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkileyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 472 lira 70 kuruşken satışı ise 473 lira 10 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 770 lira satış fiyatı 775 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 15 Eylülgüncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.963,31 dolar

Satış: 1.963,50 dolar

Gram

Alış: 472,70 lira

Satış: 473,10 lira

Çeyrek

Alış: 770,57 lira

Satış: 775,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.138,00 lira

Satış: 3.167,00 lira