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Gram altın ne kadar 2020… Çeyrek altın fiyatları… Altında son fiyatlar
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik.
Gram altın alışı 306 lira 16 kuruştan satışı ise 306 lira 22 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 490 lira 23 kuruşken satış fiyatı 501 lira 31 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 14 Şubat güncel altın fiyatları…
Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın yüzde 0,74 değer kazandı.
Çeyrek altın ise 501 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 2 bin 060 liradan satılıyor.
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.574,83 dolar
Satış: 1.575,30 dolar
Gram
Alış: 306,16 lira
Satış: 306,22 lira
Çeyrek
Alış: 490,23 lira
Satış: 501,31 lira
Yarım
Alış: 977,39 lira
Satış: 1002,63 lira
Cumhuriyet
Alış: 2.030,00 lira
Satış: 2.060,00 lira
Etiketler: çeyrek altın ne kadar gram altın ne kadar altın fiyatları yarım altın tam altın cumhuriyet altını ne kadarSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 08:53
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