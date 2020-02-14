Gram altın alışı 306 lira 16 kuruştan satışı ise 306 lira 22 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 490 lira 23 kuruşken satış fiyatı 501 lira 31 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 14 Şubat güncel altın fiyatları…

Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın yüzde 0,74 değer kazandı.

Çeyrek altın ise 501 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 2 bin 060 liradan satılıyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.574,83 dolar

Satış: 1.575,30 dolar

Gram

Alış: 306,16 lira

Satış: 306,22 lira

Çeyrek

Alış: 490,23 lira

Satış: 501,31 lira

Yarım

Alış: 977,39 lira

Satış: 1002,63 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.030,00 lira

Satış: 2.060,00 lira