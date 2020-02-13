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Bakan Albayrak sanayi üretimindeki artışı değerlendirdi
[Fotoğraf: AA ]
Hazine Bakanı Albayrak, sanayi üretimindeki yılık yüzde 8,6'lık büyüme ile ilgili, "Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimindeki yıllık artışı değerlendirdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, büyümeye dayalı atılan adımların meyvelerini verdiğine işaret ederek şunları söyledi:
"Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz."
Etiketler: son dakika sanayi üretimi berat albayrakSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 14:43
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