Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık yüzde 8,6 arttı.

Konu hakkında Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aralıkta sanayi üretimi yıllık yüzde 8.6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı! Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık. Büyümenin hız kazandığı, reel sektörün güçlendiği, istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz." dedi.

Yıllık bazda endeksin tüm bileşenlerinin pozitif seyir gösterdiğini belirten Varank, "Sermaye malı, ara malı ve yüksek teknoloji alanlarındaki güçlü eğilim, gelecek açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesi." ifadelerini kullandı.