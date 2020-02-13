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Türkiye'nin Otomobili'ne büyük talep
[Fotoğraf: AA ]
Sanayi Bakanı Varank, yerli otomobille ilgili, "En az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Büyük teveccüh var" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bakan Varank yerli otomobille ilgili gelişmeleri aktardı.
Yerli otomobile büyük ilgi olduğunun altını çizen Bakan Varank, 10 farklı ülkeden bayilikle ilgili kendisine talep geldiğini söyledi:
"Körfez ülkelerinden, Orta Asya ve Almanya'dan bu araca bayilik yapmak isteyenler var."
Yerli otomobilin fiyatı da merak konusu. Bakan sınıfında rekabetçi bir fiyatla otomobilin piyasaya çıkacağını belirtti.
Yerli otomobilin piyasaya çıktığında şarj istasyonları başta olmak üzere alt yapının hazır hale getirileceğini de aktardı.
Etiketler: yerli otomobil mustafa varankSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 17:27
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