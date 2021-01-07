Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,14 azalışla 452,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 733,00 lira, Cumhuriyet altını 3.000,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 düşüşle 452,20 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 451 lira 90 kuruşken satışı ise 452 lira 10 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 728 lira satış fiyatı ise 733 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 7 Ocak 2021 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: