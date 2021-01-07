Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 7 Ocak 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,34 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 7 Ocak güncel döviz kurları…
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,34 seviyesinde işlem görüyor.
Dün en düşük 7,2664, en yüksek 7,3927 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 7,3067'den tamamladı.
Üst üste 3 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyan ve 7,2606 ile 21 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 7,2640'tan işlem gördü.
Aynı dakikalarda Avro/TL, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 8,9510'dan, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 9,8710'dan alıcı buldu
7 Ocak güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
ÇARŞAMBA
|
PERŞEMBE
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,3440
|
7,3450
|
7,3390
|
7,3400
|
Avro
|
9,0370
|
9,0380
|
9,0140
|
9,0150
|
Sterlin
|
9,9460
|
9,9960
|
9,9550
|
10,0050
|
İsviçre Frangı
|
8,3350
|
8,3770
|
8,2910
|
8,3320
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,3140
|
7,3940
|
7,3090
|
7,3890
|
Avro
|
8,9970
|
9,0770
|
8,9740
|
9,0540
|
Sterlin
|
9,8860
|
10,0960
|
9,8950
|
10,1050
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