Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,34 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,2664, en yüksek 7,3927 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 7,3067'den tamamladı.

Üst üste 3 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyan ve 7,2606 ile 21 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 7,2640'tan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Avro/TL, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 8,9510'dan, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 9,8710'dan alıcı buldu

7 Ocak güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: