Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 azalışla 476,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 771,00 lira, Cumhuriyet altını 3.157,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 476,00 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 475 lira 80 kuruşken satışı ise 476. Çeyrek altının ise alış fiyatı 766 lira satış fiyatı ise 771 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 7 Ekim 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: