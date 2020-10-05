Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,67 artışla 477,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 774,00 lira, Cumhuriyet altını 3.168,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,67 yükselişle 477,70 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 477 lira 50 kuruşken satışı ise 477 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 769 lira satış fiyatı ise 774 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 5 Ekim 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: